Брентфорд з Ярмолюком обіграв Маклсфілд у Кубку Англії

Олександр Булава — 16 лютого 2026, 23:24
Brentford FC

У межах 1/16 фіналу Кубку Англії Брентфорд на виїзді обіграв представника шостої ліги Англії – Маклсфілд.

Зустріч завершилась з рахунком 1:0. Автоголом в середині другого тайму відзначився Сем Хіткоут.

Український півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк відіграв увесь матч та заробив жовту картку на 77-й хвилині.

Зазначимо, що Маклсфілд створив сенсацію у попередньому раунді турніру, коли переміг чинного володаря трофея Крістал Пелес.

Кубок Англії з футболу
1/16 фіналу, 16 лютого

Маклсфілд – Брентфорд 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Хіткоут (автогол)

Нагадаємо, напередодні Фулгем з голом Кевіна переграв Сток Сіті, а Арсенал розгромив Віган.

