Брентфорд з Ярмолюком обіграв Маклсфілд у Кубку Англії
Brentford FC
У межах 1/16 фіналу Кубку Англії Брентфорд на виїзді обіграв представника шостої ліги Англії – Маклсфілд.
Зустріч завершилась з рахунком 1:0. Автоголом в середині другого тайму відзначився Сем Хіткоут.
Український півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк відіграв увесь матч та заробив жовту картку на 77-й хвилині.
Зазначимо, що Маклсфілд створив сенсацію у попередньому раунді турніру, коли переміг чинного володаря трофея Крістал Пелес.
Кубок Англії з футболу
1/16 фіналу, 16 лютого
Маклсфілд – Брентфорд 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Хіткоут (автогол)
Нагадаємо, напередодні Фулгем з голом Кевіна переграв Сток Сіті, а Арсенал розгромив Віган.