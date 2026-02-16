Брентфорд з Ярмолюком обіграв Маклсфілд у Кубку Англії

У межах 1/16 фіналу Кубку Англії Брентфорд на виїзді обіграв представника шостої ліги Англії – Маклсфілд.

Зустріч завершилась з рахунком 1:0. Автоголом в середині другого тайму відзначився Сем Хіткоут.

Український півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк відіграв увесь матч та заробив жовту картку на 77-й хвилині.

Зазначимо, що Маклсфілд створив сенсацію у попередньому раунді турніру, коли переміг чинного володаря трофея Крістал Пелес.

Кубок Англії з футболу

1/16 фіналу, 16 лютого

Маклсфілд – Брентфорд 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Хіткоут (автогол)

Нагадаємо, напередодні Фулгем з голом Кевіна переграв Сток Сіті, а Арсенал розгромив Віган.