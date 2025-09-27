Українська правда
Брентфорд вперше за 88 років виграв два матчі поспіль у Манчестер Юнайтед у вищому дивізіоні Англії

Володимир Максименко — 27 вересня 2025, 17:05
Брентфорд переграв Манчестер Юнайтед у матчі 6 туру чемпіонату Англії та повторив одне зі своїх досягнень.

Про це повідомляє BBC.

У минулому сезоні "бджоли" переграли МЮ в поєдинку 35 туру з рахунком 4:3 – двічі поспіль Брентфорд був сильнішим за "дияволів" аж у 1937 році. Тоді ігри завершились із рахунком 4:0 та 3:1 на користь Брентфорда.

Зазначимо, що за підсумками сезону-1936/37 Манчестер Юнайтед вилетів до другого дивізіону, але вже за рік повернулись в еліту.

Завдяки сьогоднішній перемозі Брентфорд піднявся на 11 місце, набравши сім очок. МЮ розмістився на 13 сходинці – також сім залікових балів.

Раніше повідомлялось, що хавбека "бджіл" Єгора Ярмолюка планує придбати переможець Ліги Європи Тоттенгем.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Манчестер Юнайтед

