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Тренер команди Ярмолюка очолив Тоттенгем

Станіслав Лисак — 12 червня 2025, 22:23
Тренер команди Ярмолюка очолив Тоттенгем
Тоттенгем

Колишній головний тренер Брентфорда, за який виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк, Томас Франк очолив лондонський Тоттенгем.

Про це повідомляє пресслужба "шпор".

Контракт із 51-річним данським фахівцем та його тренерським штабом розрахований до літа 2028 року.

Раніше повідомлялося, що Брентфорд отримає компенсацію за перехід тренера у розмірі 10 млн фунтів.

Нагадаємо, що Тоттенгем напередодні звільнив з посади наставника клубу Ангелоса Постекоглу.

Під керівництвом австралійця лондонці стали переможцями Ліги Європи-2024/25, обігравши у фіналі Манчестер Юнайтед з рахунком 1:0.

Завдяки цій перемозі "шпори" гарантували собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону. І це попри те, що команда Постекоглу фінішувала в АПЛ на 17-му місці.

Томас Франк тренував Брентфорд із середини жовтня 2018 року. До цього він майже два роки входив до тренерського штабу "бджіл".

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Тоттенгем

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