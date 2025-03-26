Це велика честь: Ярмолюк – про дебют за збірну України

21-річний півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк оцінив свій дебют за збірну України.

Про це гравець розповів в Instagram.

"Щасливий дебютувати за національну збірну України. Бути частиною головної команди країни – це велика честь та ще більша відповідальність! Вдячний тренерському штабу за довіру, персоналу та товаришам по команді за підтримку. Дякую Богу та нашим відважним Воїнам за можливість представляти рідну країну на міжнародній арені. Щиро вдячний кожному фанату за їх віру та особливу підтримку", – розповів Ярмолюк.

Нагадаємо, хавбек на 62-й хвилині замінив травмованого Олексія Сича у першому матчі плейоф Ліги націй з Бельгією.

Загалом Ярмолюк став 11-м дебютантом "синьо-жовтих" у 24-х поєдинках під орудою Сергія Реброва.

Напередодні українська команда дізналася ім'я останнього суперника у кваліфікації чемпіонату світу 2026 року, який прийматимуть США, Канада та Мексика. Збірна України опинилася в групі D.