Брентфорд – Крістал Пелес. Де та коли дивитися матч 37 туру АПЛ

У неділю, 17 травня, на "Стадіон Бренфорд Комм'юніті" у Лондоні відбудеться матч 37-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Брентфорд прийматиме Крістал Пелес.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на медіасервісі Setanta Sports App. Початок о 17:00 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є господарі, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,72. Натомість на успіх "орлів" можна поставити з коефіцієнтом 4,75, на нічию – 4,00.

Востаннє команди зустрічалися між собою 1 листопада 2025 року в межах 10-го туру АПЛ. Тоді Крістал Пелес впевнено переміг суперника по лондонському дербі з рахунком 2:0. Український півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк відіграв 68 хвилин.

Зазначимо, що Брентфорд посідає 8-ме місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи в активі 51 очко. Крістал Пелес з 44 балами йде 15-м.

