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Бразильський легіонер покинув Колос та перебрався до іранського клубу

Олексій Мурзак — 30 січня 2025, 18:55
Бразильський легіонер покинув Колос та перебрався до іранського клубу
Дієго Каріока
ФК Колос

Бразильський вінгер Дієго Каріока покинув Колос.

За інформацією пресслужби Української Прем'єр-ліги, 26-річний легіонер вже відзаявлений на поточний сезон.

Водночас клуб не повідомляв про відхід футболіста.

Ба більше, Каріока вже був помічений у тренувальному таборі команди іранської Про-ліги Чадормалу.

За неофіційними даними, Дієго переїхав до Ірану на правах вільного агента, оформивши з новим клубом короткострокову угоду, яка діятиме до літа 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Колос підписав контракт з румунським захисником Стефаном Владою.

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