Зірка Арсенала не зіграє за збірну Франції в березневих матчах

Центральний захисник лондонського Арсенала Вільям Саліба не допоможе збірній Франції у березневих товариських матчах.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, у Саліба виявили пошкодження гомілки та виключили із заявки збірної Франції. Замість нього довикликали 25-річного Максенса Лакруа із Кристал Пелес. Для нього це перший в кар'єрі виклик у дорослу збірну Франції.

Нагадаємо, попереду на підопічних Дідьє Дешама чекають два товариські матчі – проти Бразилії та Колумбії, які відбудуться 26 і 29 березня відповідно.

Раніше повідомлялося про те, що через проблеми з фізичним станом збірній Італії у березневих матчах відбору до чемпіонату світу-2026 не допоможе вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза.