Олексій Мурзак — 15 листопада 2025, 22:03
Збірна Бразилії у контрольному матчі на Емірейтс обіграла Сенегал
У суботу, 15 листопада, збірна Бразилії на лондонському "Емірейтс" провела контрольний матч проти Сенегалу.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь п'ятиразових чемпіонів світу.

Так, на 28-й хвилині рахунок відкрив Естеван, а ще через 7 хвилин перевагу бразильців подвоїв Каземіро, який замкнув навісну передачу зі стандарту від Родріго.

Наступний для бразильців спаринг заплановано на 18 листопада, у цей день команда Карло Анчелотті зіграє з Тунісом.

Контрольний матч

Бразилія – Сенегал 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 28 Естеван, 2:0 – 35 Каземіро

Нагадаємо, вже відомі 30 збірних, які кваліфікувалися на ЧС-2026збірні Бразилії та Сенегалу серед учасників

