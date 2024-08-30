Арсенал підписав голкіпера Борнмута
Нето
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Лондонський Арсенал орендував голкіпера Борнмута бразильця Норберто Нето.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).
35-річний Нето у поточному сезоні встиг зіграти три матчі.
Зазначимо, що протягом кар'єри бразилець виступав за Барселону, Валенсію, Ювентус, Фіорентину та Атлетико Паранаенсе. На його рахунку 1 матч за збірну Бразилії.
Напередодні Арсенал відпустив воротаря Аарона Ремсдейла в Саутгемптон. Сума трансферу оцінюється у 21 млн євро.