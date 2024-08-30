Арсенал підписав голкіпера Борнмута

Лондонський Арсенал орендував голкіпера Борнмута бразильця Норберто Нето.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

35-річний Нето у поточному сезоні встиг зіграти три матчі.

✅🔴⚪️ Neto to Arsenal on loan from Bournemouth, deal completed. pic.twitter.com/ElCdz93d9v — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2024

Зазначимо, що протягом кар'єри бразилець виступав за Барселону, Валенсію, Ювентус, Фіорентину та Атлетико Паранаенсе. На його рахунку 1 матч за збірну Бразилії.

Напередодні Арсенал відпустив воротаря Аарона Ремсдейла в Саутгемптон. Сума трансферу оцінюється у 21 млн євро.