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Видно і хороші дії, і недоліки: Бражко розповів про спаринги Динамо

Микола Дендак — 13 липня 2025, 22:03
Видно і хороші дії, і недоліки: Бражко розповів про спаринги Динамо
Володимир Бражко
ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко задоволений суперниками команди у товариських матчах, адже в цих поєдинках було добре помітно і недоліки, і хороші дії гравців та колективу загалом.

Його слова передає пресслужба клубу.

"На фоні таких команд цікаво себе проявити, спробувати свої сили як індивідуально, так і командно. У таких матчах добре видно і хороші дії, і недоліки, вони дають інформацію, кому які компоненти потрібно покращувати", – сказав Бражко.

Нагадаємо, на навчально-тренувальних зборах Динамо програло Мідтьюллану 1:3, а напередодні зіграло внічию із Вест Бромвічем – 1:1.

Єврокубковий сезон кияни розпочнуть 24 та 31 липня матчами проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта). Перший матч завершився перемогою литовського колективу 2:0.

Раніше "біло-сині" оголосили ім'я ще одного суперника на літніх зборах в Австрії.

Вест Бромвіч Динамо Київ Мідтьюлланн Володимир Бражко

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