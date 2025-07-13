Видно і хороші дії, і недоліки: Бражко розповів про спаринги Динамо
Володимир Бражко
ФК Динамо
Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко задоволений суперниками команди у товариських матчах, адже в цих поєдинках було добре помітно і недоліки, і хороші дії гравців та колективу загалом.
Його слова передає пресслужба клубу.
"На фоні таких команд цікаво себе проявити, спробувати свої сили як індивідуально, так і командно. У таких матчах добре видно і хороші дії, і недоліки, вони дають інформацію, кому які компоненти потрібно покращувати", – сказав Бражко.
Нагадаємо, на навчально-тренувальних зборах Динамо програло Мідтьюллану 1:3, а напередодні зіграло внічию із Вест Бромвічем – 1:1.
Єврокубковий сезон кияни розпочнуть 24 та 31 липня матчами проти переможця пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта). Перший матч завершився перемогою литовського колективу 2:0.
Раніше "біло-сині" оголосили ім'я ще одного суперника на літніх зборах в Австрії.