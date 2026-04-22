19-річний гравець Мідтьюланна став жертвою збройного нападу

Олег Дідух — 22 квітня 2026, 16:55
19-річний гравець Мідтьюланна став жертвою збройного нападу
19-річний гвінейський півзахисник данського Мідтьюлланна Аламара Джабі став жертвою збройного нападу.

Про це повідомляє пресслужба Мідтьюланна.

Інцидент трапився в неділю, 19 квітня, приблизно о 3:30 ночі в Хернінгу – місті, де базується клуб. Невідомий злочинець напав на Джабі з ножем і наніс йому небезпечні для життя поранення.

Футболіст був терміново доправлений до лікарні, де переніс дві екстрені операції та був введений у стан штучної коми. Наразі стан Джабі вже вдалося стабілізувати, футболіст уже отямився. За підозрою в нападі на юнака розшукується 20-річний чоловік.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року на відомого ексфорварда збірної Данії Нікласа Бендтнера з ножем напали на вулицях Нью-Йорка.

Мідтьюлланн

Мідтьюлланн

