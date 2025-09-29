Ноттінгем – Мідтьюлланн: де дивитися матч Ліги Європи за участі Зінченка

Англійський Ноттінгем Форест, за який виступає український захисник Олександр Зінченко, прийматиме в себе вдома данський Мідтьюлланн в рамках другого туру Ліги Європи.

Зустріч відбудеться у четвер, 2 жовтня, на стадіоні "Сіті Граунд". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

В першому турі єврокубка англійці зіграли в результативну нічию з іспанським Бетісом. Матч закінчився з рахунком 2:2. Українець Олександр Зінченко провів на полі повний поєдинок та отримав одну з найкращих оцінок серед своїх партнерів від статистичного порталу Sofascore.

Мідтьюлланн в першому турі Ліги Європи здобув впевнену домашню перемогу над австрійським Штурмом.