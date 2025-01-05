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Бражко: В єврокубках результат не той, на який ми всі розраховували

Руслан Травкін — 5 січня 2025, 09:48
Бражко: В єврокубках результат не той, на який ми всі розраховували
Володимир Бражко
Динамо

Ключовий гравець Динамо Володимир Бражко зізнався, що хоч і рік для нього був багатий на події, але виступи в єврокубках далеко не ті, які очікувалися.

Його слова цитує клубна пресслужба.

"Справді, я й за збірну дебютував минулого року, і в Лізі Європи зіграв. Заперечувати не буду, в єврокубках результат не той, на який ми всі розраховували, але це все одно інший рівень.

Щодо особистих показників, то я про це не думаю - маю виходити на поле та намагатися показувати свою найкращу гру", – сказав Бражко.

За першу частину сезону-2024/25 22-річний хавбек зіграв 25 матчів у всіх турнірах і забив 4 голи. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 9 млн євро.

Київське Динамо на груповому етапі Ліги Європи програло всі шість матчів і посідає останнє місце в турнірній таблиці.

Динамо Київ Ліга Європи Володимир Бражко

Володимир Бражко

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