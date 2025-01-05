Бражко: В єврокубках результат не той, на який ми всі розраховували

Ключовий гравець Динамо Володимир Бражко зізнався, що хоч і рік для нього був багатий на події, але виступи в єврокубках далеко не ті, які очікувалися.

Його слова цитує клубна пресслужба.

"Справді, я й за збірну дебютував минулого року, і в Лізі Європи зіграв. Заперечувати не буду, в єврокубках результат не той, на який ми всі розраховували, але це все одно інший рівень. Щодо особистих показників, то я про це не думаю - маю виходити на поле та намагатися показувати свою найкращу гру", – сказав Бражко.

За першу частину сезону-2024/25 22-річний хавбек зіграв 25 матчів у всіх турнірах і забив 4 голи. Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 9 млн євро.

Київське Динамо на груповому етапі Ліги Європи програло всі шість матчів і посідає останнє місце в турнірній таблиці.