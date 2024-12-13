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Динамо – останнє, Лаціо на першому місці: турнірна таблиця Ліги Європи

Микола Дендак — 13 грудня 2024, 00:05
Динамо – останнє, Лаціо на першому місці: турнірна таблиця Ліги Європи
УЄФА

Сьогодні, 12 грудня, відбулися матчі 6 туру основного етапу Ліги Європи сезону-2024/25.

Київське Динамо розгромно програло Реалу Сосьєдад та продовжує перебувати на останньому місці в турнірній таблиці. У команди 0 балів та лише 1 гол за 6 матчів. Тож кияни втратили шанси на вихід в наступний етап.

Лідером залишається італійський Лаціо, в якого 16 очок. Стільки ж в іспанського Атлетика з Більбао. Рома Артема Довбика посідає 14 місце, маючи в активі 9 балів.

Також Олімпіакос, за який виступає українець Роман Яремчук, опинився на 15 сходинці. В команди також 9 очок.

Киянам залишилося зіграти в ЛЄ проти турецького Галатасарая та латвійського РФШ.

Нагадаємо, український колектив раніше програв італійському Лаціо (0:3) німецькому Гоффенгайму (0:2), італійській Ромі (0:1), угорському Ференцварошу (0:4) та чеській Вікторії Пльзень (1:2).

А ось в УПЛ у Динамо справи значно кращі. Напередодні кияни розгромили Олександрію та одноосібно очолили турнірну таблицю Української Прем'єр-ліги.

Динамо Київ Лаціо Олімпіакос Рома Роман Яремчук Артем Довбик Ліга Європи-2024/25

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