Бражко: Буду робити все для того, щоби викликали в національну збірну
Півзахисник Динамо Київ Володимир Бражко прокоментував виклик до молодіжної збірної України U21 на чемпіонат Європи-2025 (11 – 28 червня).
Слова хавбека наводить Суспільне.
"Відчуваю себе відновленим після травми на 100%. Чому не викликали у дорослу збірну? Не знаю. Це рішення тренера. Моє завдання – грати у футбол. Поїду у молодіжку, пограю там. Такий період, потрібно через це пройти, щоб потім з новими силами потрапити знову у збірну.
Мені виклики в молодіжну збірну і в національну дуже важливі. Кожен матч за кожну збірну мені дуже важливий і це як новий виклик для мене. Звичайно, хочеться і там, і там виступати добре. І сподіваюсь, вже наступного виклику я буду в національній збірній. Буду все робити для цього", – заявив півзахисник.
Нагадаємо, Бражко невдало провів другу половину поточного сезону. В 2025 році до лав дорослої збірної України його ще не викликали. За національну команду він провів 9 матчів.