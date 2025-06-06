Бражко: Буду робити все для того, щоби викликали в національну збірну

Півзахисник Динамо Київ Володимир Бражко прокоментував виклик до молодіжної збірної України U21 на чемпіонат Європи-2025 (11 – 28 червня).

Слова хавбека наводить Суспільне.

"Відчуваю себе відновленим після травми на 100%. Чому не викликали у дорослу збірну? Не знаю. Це рішення тренера. Моє завдання – грати у футбол. Поїду у молодіжку, пограю там. Такий період, потрібно через це пройти, щоб потім з новими силами потрапити знову у збірну.

Мені виклики в молодіжну збірну і в національну дуже важливі. Кожен матч за кожну збірну мені дуже важливий і це як новий виклик для мене. Звичайно, хочеться і там, і там виступати добре. І сподіваюсь, вже наступного виклику я буду в національній збірній. Буду все робити для цього", – заявив півзахисник.