Визначилася заявка збірної України на Євро-2025 U-21

Тренерський штаб молодіжної збірної України U-21 визначився зі списком гравців, які візьмуть участь у фінальній частині чемпіонату Європи-2025 U-21.

Іспанський фахівець Унаї Мельгоса включив до заявки 23 футболісти.

Заявка збірної України на Євро-2025 U-21

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Георгій Єрмаков (Олександрія), Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія);

Захисники: Костянтин Вівчаренко, Тарас Михавко (обидва – Динамо Київ), Ілля Крупський (Ворскла Полтава), Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), Володимир Салюк (Металіст 1925 Харків), Едуард Козік (Колос Ковалівка), Віталій Роман (Рух Львів), Арсеній Батагов (Трабзонспор, Туреччина);

Півзахисники: Володимир Бражко, Назар Волошин, Максим Брагару, Валентин Рубчинський (усі – Динамо Київ), Ілля Квасниця, Олег Очеретько (обидва – Карпати Львів), Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Олександр Яцик (Зоря Луганськ), Антон Царенко (Лехія, Польща), Владислав Велетень (Колос Ковалівка).

Нападники: Богдан В'юнник (Лехія, Польща), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Фінальна частина молодіжного Євро-2025 відбуватиметься у Словаччині з 12 червня по 5 липня. На груповому етапі "синьо-жовті" зіграють з Данією (12 червня), Фінляндією (15 червня) та Нідерландами (18 червня).

Завтра, 6 червня в межах підготови до чемпіонату "синьо-жовті" проведуть товариський поєдинок проти збірної Іспанії (U-21). Поєдинок відбудеться на арені "Санто Домінго Стедіум" о 21:30 за київським часом.

Матч транслюватиметься медіасервісом MEGOGO та YouTube-каналом Української асоціації футболу.