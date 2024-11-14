Бражко: Через 15 років розкажу сину, що їздив по різних містах і країнах як далекобійник

Півзахисник Динамо та збірної України Володимир Бражко пожартував на тему постійних переїздів.

Про те, чи звик 22-річний хавбек до складної логістики, Бражка запитав пресаташе збірної України Віталій Плецан.

"З поїзда на поїзд, гра, поїзд і знову дорога – нелегко. Мені вже все одно, скільки їхати, я вже звик. Ми з Динамо теж подорожуємо настільки довго і багато. Коли через років 15 син буде питати мене, що я робив у молоді роки, я скажу, що їздив по різних містах, країнах як далекобійник", – сказав Бражко.

Нагадаємо, Динамо проводить свої домашні єврокубкові матчі в Німеччині. Коли головного тренера киян Олександра Шовковського запитали, чи не жалкує він про це рішення керівництва, він відповів, що логістика не надає Динамо додаткових переваг.

Невдовзі збірна України проведе два виїзних матчі в Лізі націй. Спершу 16 листопада проти Грузії, трьома днями пізніше – з Албанією. Ці матчі стануть заключними та вирішальними для команди Сергія Реброва на турнірі. За підсумком 4 турів "жовто-сині" посідають останнє місце у квартеті.