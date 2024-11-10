Шовковський: У Динамо є проблеми з відновленням та логістикою

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вважає, що головні проблеми його команди стосуються питань відновлення та логістики.

Про це він сказав на пресконференції після перемоги над Поліссям, відповідаючи на питання про те, чому в його підопічних виникли проблеми з креативом. Слова наставника наводить клубна пресслужба.

" У нашої команди є проблеми з відновленням у такому щільному графіку, а також з логістикою", – сказав Шовковський.

Також тренера киян запитали, чи не жалкує він про те, що Динамо проводять свої домашні матчі Ліги Європи в Німеччині, а не ближньому зарубіжжі.

" Відверто кажучи, цим питанням займався не я. Безумовно, логістика нам не дає додаткових переваг, це однозначно", – лаконічно відповів Сашо.

Після 13 турів Динамо продовжує лідирувати в УПЛ разом з Олександрією. В Лізі Європи ситуація діаметрально протилежна – "біло-сині" перебувають на дні турнірної таблиці.