Бражко: Помінялися з Шахтарем ролями після перерви

Півзахисник Динамо Володимир Бражко оцінив вольову перемогу над Шахтарем (2:1) в 1/8 фіналу Кубку України.

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Ця перемога стала можливою завдяки уболівальникам. Коли я йшов розминатися перед другим таймом, вони аплодували, підбадьорювали, гнали вперед у другому таймі. У першому таймі, можливо, була якась невпевненість, але є як є, і слава Богу, що ми виграли.

Що стосується другого голу, то я б не сказав, що там моя заслуга – це заслуга всієї команди. Пробив головою, хотілося забити, але добре, що Герреро забив – в іншому випадку було б дуже прикро", – сказав гравець.