Бражко: Помінялися з Шахтарем ролями після перерви
Півзахисник Динамо Володимир Бражко оцінив вольову перемогу над Шахтарем (2:1) в 1/8 фіналу Кубку України.
Цитує гравця пресслужба клубу.
"Ця перемога стала можливою завдяки уболівальникам. Коли я йшов розминатися перед другим таймом, вони аплодували, підбадьорювали, гнали вперед у другому таймі. У першому таймі, можливо, була якась невпевненість, але є як є, і слава Богу, що ми виграли.
Що стосується другого голу, то я б не сказав, що там моя заслуга – це заслуга всієї команди. Пробив головою, хотілося забити, але добре, що Герреро забив – в іншому випадку було б дуже прикро", – сказав гравець.
Також гравець розповів, які завдання поставив йому тренерським штаб перед виходом на заміну в другому таймі.
"Завдання? Більше допомогти команді загалом, більше грати вперед, оскільки ми програвали, більше загострювати гру. Ви бачили, що вони підсіли у другому таймі, й уже ми більше створювали моментів. Можна сказати, помінялися ролями після перерви. Добре, що ми виграли, й вітаю всіх уболівальників із перемогою", – заявив Бражко.
Нагадаємо, Андрій Ярмоленко завдяки голу в матчі з Шахтарем наздогнав Артема Мілевського у статусі найкращого бомбардира "класичного".