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Клуб АПЛ продовжив контракт із 39-річним ветераном

Олексій Мурзак — 13 червня 2025, 20:37
Клуб АПЛ продовжив контракт із 39-річним ветераном
Джеймс Мілнер
Getty Images

Брайтон оголосив про продовження контракту з 39-річним півзахисником Джеймсом Мілнером.

Про це повідомила пресслужба англійського клубу.

Нова угода розрахована на 1 рік, до червня 2026 року.

Відомий півзахисник приєднався до Брайтона влітку 2023-го на правах вільного агента.

За два роки в клубі Джеймс провів 24 матчі, оскільки майже весь сезон-2024/25 пропустив через травну.

Мілнер відомий завдяки своїм виступам за Манчестер Сіті та Ліверпуль, з якими виграв 12 трофеїв.

Раніше повідомлялося, що партнер Романа Яремчука по атаці в Олімпіакосі Харалампос Костулас став гравцем Брайтона.

Брайтон Мілнер

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