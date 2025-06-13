Клуб АПЛ продовжив контракт із 39-річним ветераном

Брайтон оголосив про продовження контракту з 39-річним півзахисником Джеймсом Мілнером.

Про це повідомила пресслужба англійського клубу.

Нова угода розрахована на 1 рік, до червня 2026 року.

We're delighted to announce that James has agreed a one-year contract extension with Albion! 💙🤍 pic.twitter.com/DocFkxkjpN — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 13, 2025

Відомий півзахисник приєднався до Брайтона влітку 2023-го на правах вільного агента.

За два роки в клубі Джеймс провів 24 матчі, оскільки майже весь сезон-2024/25 пропустив через травну.

Мілнер відомий завдяки своїм виступам за Манчестер Сіті та Ліверпуль, з якими виграв 12 трофеїв.

Раніше повідомлялося, що партнер Романа Яремчука по атаці в Олімпіакосі Харалампос Костулас став гравцем Брайтона.