Клуб АПЛ продовжив контракт із 39-річним ветераном
Джеймс Мілнер
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Брайтон оголосив про продовження контракту з 39-річним півзахисником Джеймсом Мілнером.
Про це повідомила пресслужба англійського клубу.
Нова угода розрахована на 1 рік, до червня 2026 року.
Відомий півзахисник приєднався до Брайтона влітку 2023-го на правах вільного агента.
За два роки в клубі Джеймс провів 24 матчі, оскільки майже весь сезон-2024/25 пропустив через травну.
Мілнер відомий завдяки своїм виступам за Манчестер Сіті та Ліверпуль, з якими виграв 12 трофеїв.
Раніше повідомлялося, що партнер Романа Яремчука по атаці в Олімпіакосі Харалампос Костулас став гравцем Брайтона.