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Брайтон підписав півзахисника Селтіка

Володимир Кук — 26 серпня, 20:13
Брайтон підписав півзахисника Селтіка
Меттью ОʼРайлі
ФК Брайтон

Центральний півзахисник Селтіка Меттью ОʼРайлі перейшов у Брайтон.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що "чайки" віддали за гравця близько 30 мільйонів євро. Контракт розрахований до літа 2029 року. Цей продаж стане рекордним в історії Селтіка.

Меттью є вихованцем Фулгема. З 2020-го до січня 2021 року був вільним агентом, проте відновив кар’єру в МК Донс, звідки у 2022 році перейшов у шотландський Селтік.

У минулому сезоні гравець зіграв 49 матчів, у яких відзначився 19 забитими м'ячами та віддав 18 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Брайтон підписав французького форварда Лідса Джорджиніо Руттера.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брайтон Меттью ОʼРайлі

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