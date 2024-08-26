Брайтон підписав півзахисника Селтіка

Центральний півзахисник Селтіка Меттью ОʼРайлі перейшов у Брайтон.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що "чайки" віддали за гравця близько 30 мільйонів євро. Контракт розрахований до літа 2029 року. Цей продаж стане рекордним в історії Селтіка.

We are pleased to confirm the club has completed the signing of midfielder Matt O'Riley from Celtic, for an undisclosed fee! 🤝 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 26, 2024

Меттью є вихованцем Фулгема. З 2020-го до січня 2021 року був вільним агентом, проте відновив кар’єру в МК Донс, звідки у 2022 році перейшов у шотландський Селтік.

У минулому сезоні гравець зіграв 49 матчів, у яких відзначився 19 забитими м'ячами та віддав 18 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 20 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Брайтон підписав французького форварда Лідса Джорджиніо Руттера.