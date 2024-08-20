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Брайтон за 40 млн фунтів підписав форварда з Чемпіоншипу

Олександр Булава — 20 серпня, 09:25
Брайтон за 40 млн фунтів підписав форварда з Чемпіоншипу
Джорджиніо Руттер
Getty Images

Брайтон підписав французького форварда Лідса Джорджиніо Руттера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст підписав контракт до літа 2029 року. Фінансові деталі не розголошуються.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, "чайки" заплатили за перехід 22-річного центрального нападника 40 млн фунтів.

Руттер перейшов у Лідс в січні 2023 року з німецького Гоффенгайма за 34 млн євро. У минулому сезоні на його рахунку 8 голів та 16 асистів у 51 матчі.

Нагадаємо, раніше Брайтон підписав вінгера Феєнорда Матса Віффера.

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