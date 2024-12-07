Екснападник Сассуоло не підійшов Руху та спробує свої сили в Чорноморці – джерело

Африканський екснападник Сассуоло Браян Оддеї покидає Рух.

Про це інформує Футбол 24.

За інформацією видання, 22-річний ганець не зумів переконати тренерський штаб Віталія Пономарьова у своїй профпридатності.

Однак форвард не покидає Україну, а вирушає в Одесу, де спробує зарекомендувати себе в Чорноморці, який хотів гравця ще восени, але той робив ставку на Рух.

Оддеї – вихованець Сассуоло, де й розпочав професіональну кар'єру в січні 2021 року. Грав на правах оренди за італійський Кротоне та хорватський Рудеш.

У січні 2024 року перебрався в Дунайску Стреду, яку покинув влітку в статусі вільного агента і відтоді перебуває без команди. Transfermarkt оцінює гравця у 175 тисяч євро.

Нагадаємо, житомирське Полісся прийматиме львівський Рух в останньому матчі 16 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться у понеділок, 9 грудня, на Центральному стадіоні в Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.