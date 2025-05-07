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Божевільний удар п'ятою визнано найкращим голом місяця в Серії А

Володимир Максименко — 7 травня 2025, 14:43
Божевільний удар п'ятою визнано найкращим голом місяця в Серії А

Серія А визначила автора найкращого голу у квітні – ним став вінгер Болоньї Дан Ндойє.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату Італії.

У матчі 31 туру футболіст допоміг своїй команді уникнути поразки від Наполі. Після передачі Одгора відправив м'яча у ворота "партенопейців" ударом п'ятою за божевільною траєкторією.

Відео найкращого голу квітня в Серії А

Загалом на рахунку 24-річного футболіста вісім забитих голів та п'ять результативних передач у 38 матчах за свій клуб.

У наступному поєдинку Болонья зіграє проти Мілана – матч відбудеться 9 травня о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що інший лідер "россоблу" зацікавив Наполі та Мілан.

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