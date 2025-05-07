Божевільний удар п'ятою визнано найкращим голом місяця в Серії А
Серія А визначила автора найкращого голу у квітні – ним став вінгер Болоньї Дан Ндойє.
Про це повідомляє пресслужба чемпіонату Італії.
У матчі 31 туру футболіст допоміг своїй команді уникнути поразки від Наполі. Після передачі Одгора відправив м'яча у ворота "партенопейців" ударом п'ятою за божевільною траєкторією.
Відео найкращого голу квітня в Серії А
Загалом на рахунку 24-річного футболіста вісім забитих голів та п'ять результативних передач у 38 матчах за свій клуб.
У наступному поєдинку Болонья зіграє проти Мілана – матч відбудеться 9 травня о 21:45 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що інший лідер "россоблу" зацікавив Наполі та Мілан.