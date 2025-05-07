Божевільний удар п'ятою визнано найкращим голом місяця в Серії А

Серія А визначила автора найкращого голу у квітні – ним став вінгер Болоньї Дан Ндойє.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонату Італії.

У матчі 31 туру футболіст допоміг своїй команді уникнути поразки від Наполі. Після передачі Одгора відправив м'яча у ворота "партенопейців" ударом п'ятою за божевільною траєкторією.

Відео найкращого голу квітня в Серії А

Dan Ndoye's outrageous flick wins the @IliadItalia Goal of the Month award for April 🔥😮‍💨 pic.twitter.com/C6enMAt08W — Lega Serie A (@SerieA_EN) May 7, 2025

Загалом на рахунку 24-річного футболіста вісім забитих голів та п'ять результативних передач у 38 матчах за свій клуб.

У наступному поєдинку Болонья зіграє проти Мілана – матч відбудеться 9 травня о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що інший лідер "россоблу" зацікавив Наполі та Мілан.