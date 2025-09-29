Бойко – про Моргуна: Ви хочете, щоб він не помилявся?

Колишній голкіпер Динамо та національної збірної України Денис Бойко дав свою оцінку гри молодого воротаря киян Валентина Моргуна в останньому матчі проти Карпат.

Нинішній футбольний експерт дав коментар в студії програми "Футбол 360".

"Я читав багато дуже коментарів, дуже багато хейту на Моргуна, на центральних захисників. В принципі, багато хейту, коли Динамо навіть внічию грає. А в мене питання до вболівальників. Моргун в 24 роки зіграв тільки 3 матчі (насправді, 6 – прим.) на професійному рівні. Ви хочете, щоб людина не помилялася?", – розповідає Денис.

Також він висловив свою думку щодо вибору воротаря тренерским штабом киян.

"Тут уже питання до тренерського штабу: як ви робите вибір на гру? Чи треба було взагалі змінювати Нещерета. Я вважаю, що ні. Я вважаю, що якщо навіть Нещерет припускався помилок, є основний голкіпер, який грає протягом як мінімум першого кола чемпіонату, або грає єврокубки, Моргун грає кубкові матчі, і пішло-поїхало. Тут ви робите ротацію. В людини зовсім немає досвіду", – додає Бойко.

Нагадаємо, що в останньому матчі Динамо на останніх хвилинах гри втратило перемогу над Карпатами. Огляд цього матчу доступний на сайті "Чемпіон".

Після матчу 7-го туру УПЛ кияни з 15 очками опустилися на другу сходинку турнірної таблиці.