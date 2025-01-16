Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Шахін наполягає на трансфері Рашфорда в Боруссію

Олександр Булава — 16 січня 2025, 20:04
Шахін наполягає на трансфері Рашфорда в Боруссію
Маркус Рашфорд
Getty Images

Дортмундська Боруссія намагається підписати англійського нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенбург.

Між сторонами відбулися нові переговори. Перехід 27-річного форварда може відбутися на правах оренди до завершення сезону.

На трансфері гравця особисто наполягають спортивний директор клубу Себастьян Кель та наставник Нурі Шахін.

Остаточне рішення йти за нападником було прийнято після поразки від Гольштайна (2:4).

Також зазначається, що Мілан залишається в боротьбі за футболіста та намагається самостійно домовитися з манкуніанцями.

У нинішньому сезоні Рашфорд провів за МЮ 24 матчі в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 3 асисти.

Боруссія Дортмунд Манчестер Юнайтед Футбольні трансфери Шахін Маркус Рашфорд

Маркус Рашфорд

Тільки один: Мілан не зможе підписати Рашфорда та Вокера за одне трансферне вікно
Ібрагімович прокоментував можливе підписання Рашфорда в Мілан
Він – хороший гравець: тренер Мілана прокоментував інтерес клубу до Рашфорда
Вест Гем зацікавлений у підписанні Рашфорда
Тоттенгем може поборотися з Міланом за Рашфорда

Останні новини