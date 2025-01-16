Шахін наполягає на трансфері Рашфорда в Боруссію

Дортмундська Боруссія намагається підписати англійського нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенбург.

Між сторонами відбулися нові переговори. Перехід 27-річного форварда може відбутися на правах оренди до завершення сезону.

На трансфері гравця особисто наполягають спортивний директор клубу Себастьян Кель та наставник Нурі Шахін.

Остаточне рішення йти за нападником було прийнято після поразки від Гольштайна (2:4).

Також зазначається, що Мілан залишається в боротьбі за футболіста та намагається самостійно домовитися з манкуніанцями.

У нинішньому сезоні Рашфорд провів за МЮ 24 матчі в усіх турнірах, забив 7 голів та віддав 3 асисти.