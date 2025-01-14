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Боруссія Дортмунд сенсаційно поступилась Гольштайну в 17 турі Бундесліги

Олександр Булава — 14 січня 2025, 21:51
Боруссія Дортмунд сенсаційно поступилась Гольштайну в 17 турі Бундесліги

У вівторок, 14 січня, відбулися матчі 17 туру німецької Бундесліги.

Боруссія Дортмунд на виїзді несподівано поступилась Гольштайну. Господарі вже у першому таймі завдяки голам Шуто Мачіно, Філа Гарреса та Александер Бернгардссона довели рахунок до розгромного.

Боруссія у другій половині змогла скоротити відставання м'ячами Джованні Рейни та Джеймі Байно-Гіттенс, проте останнє слово було за Гольштайном – на 90+8 хвилині остаточний рахунок у зустрічіі встановив Янн-Фіте Арп (4:2).

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
17 тур, 14 січня

Гольштайн Кіль – Боруссія Дортмунд 4:2 (3:0)

Голи: 1:0 – 27 Мачіно, 2:0 – 32 Гаррес, 3:0 – 45+4 Бернгардссон, 3:1 – 71 Рейна, 3:2 – 77 Байно-Гіттенс, 4:2 – 90+8 Арп

Сьогодні відбудуться ще три матчі:

21:30 Айнтрахт Франкфурт – Фрайбург

21:30 Баєр Леверкузен – Майнц

21:30 Вольфсбург – Боруссія Менхенгладбах

Напередодні повідомлялося, що Астон Вілла оголосила про трансфер півзахисника Боруссії Дортмунд.

Боруссія Дортмунд Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Боруссія Дортмунд

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