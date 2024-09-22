Баєр зробив подвійний камбек у матчі з Вольфсбургом, Штутгарт принизив Боруссію Д: результати Бундесліги

Сьогодні, 22 вересня, відбулися три матчі 4-го туру німецької Бундесліги.

Баєр знову продемонстрував свою магію, вирвавши перемогу у Вольфсбурга на 90+3 хвилині. Леверкузенці двічі були в ролі наздоганяючих, але попри всі труднощі змогли виграти з рахунком 4:3.

Штутгарт, своєю чергою, декласував дортмундську Боруссію, а Лейпциг та Санкт-Паулі голів не забивали.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

4 тур, 22 вересня

Баєр – Вольфсбург 4:3 (2:3)

Голи: 0:1 – Мукіеле (автогол) 5, 1:1 – Вірц 14, 2:1 – Та 32, 2:2 – Борнов 37, 2:3 – Сванберг 45+1, 3:3 – Інакпіє 49, 4:3 – Боніфейс 90+3

Штутгарт – Боруссія Дортмунд 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 – Ундав 4, 2:0 – Демірович 21, 3:0 – Мійо 64, 3:1 – Гірассі 75, 4:1 – Туре 80, 5:1 – Ундав 90

Санкт-Паулі – РБ Лейпциг 0:0

Нагадаємо, напередодні Баварія рознесла Вердер, а Фрайбург розгромив Гайденгайм. Усі результати попереднього ігрового дня за цим посиланням.