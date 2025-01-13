Одноклубник Мудрика домовився з Боруссією Дортмунд

Боруссія Дортмунд досягла усної домовленості з гравцем Челсі Ренату Вейгою.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, німецький клуб бажає підписати 21-річного португальця під час зимового трансферного вікна. Сам одноклубник Михайла Мудрика схиляється до переїзду до Німеччини.

Тепер "джмелям" треба домовитися з Челсі про умови орендної угоди, яка може включати опцію викупу контракту футболіста.

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Челсі придбав Вейгу у Базеля минулого літа за 14 мільйонів євро. У нинішньому сезоні половину свого ігрового часу він провів у Лізі конференцій, де він відзначився двома голами та однією результативною передачею.

Нагадаємо, що поки Михайло Мудрик продовжує очікувати на результати другої допінг-проби, його трансфер з Шахтаря в Челсі був визнаний найгіршим серед усіх зимових в історії АПЛ.

До того ж, кілька днів тому російська блогерка, яку пов'язували стосунками з українським футболістом, виступила із заявою щодо цих зв'язків.