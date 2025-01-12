Трансфер українця визнали найгіршим в історії АПЛ

Британське видання FourFourTwo склало рейтинг найбільш провальних зимових трансферів в історії Англійської Прем'єр-ліги.

Очолив рейтинг перехід українського вінгера Михайла Мудрика з Шахтаря у Челсі у 2023 році за 89 млн фунтів. Він забив лише п’ять голів у 53 матчах і не зміг виправдати високу ціну трансферу, а під керівництвом Енцо Марески втратив місце у стартовому складі клубу.

Другу сходинку посів гучний обмін між Арсеналом та Манчестер Юнайтед, коли Генріх Мхітарян та Алексіс Санчес помінялися клубами. На третьому місці перехід Дженка Тосуна з Бешикташа в Евертон у 2018 році за 27 млн фунтів.

Найгірші зимові трансфери в історії АПЛ

Михайло Мудрик (з Шахтаря у Челсі за 89 млн фунтів, 2023) Генріх Мхітарян та Алексіс Санчес (обмін, 2018) Дженк Тосун (з Бешикташа в Евертон за 27 млн фунтів, 2018) Гвідо Каррільйо (Монако – Саутгемптон, 19,1 млн фунтів стерлінгів, 2018) Хуан Куадрадо (Фіорентина – Челсі, 23,3 млн фунтів стерлінгів, 2015 Костас Мітроглу (Олімпіакос – Фулхем, 12,4 млн фунтів стерлінгів, 2014) Кім Каллстром (оренда зі Спартака в Арсенал, 2014) Фернандо Торрес (Челсі – Ліверпуль 50 млн фунтів, 2011) та Енді Керролл (Ньюкасл – Ліверпуль 35 млн фунтів, 2011) Савіо Нсереко (Брешія – Вест Гем 9 млн фунтів, 2009) Афонсо Алвеш (Херенвен – Мідлсбро, 12,5 млн фунтів, 2008) Жан-Ален Бумсонг (Рейнджерс – Ньюкасл, 8 млн фунтів, 2005)

Нагадаємо, що напередодні Михайло Мудрик здав позитивну допінг-пробу. Лондонський клуб відсторонив від тренувань гравця, а також розпочав власне розслідування.

Своєю чергою 23-річний українець вирішив найняти юридичну фірму, яка займалася нещодавньою справою Поля Погба, якого також спіймали на допінгу.