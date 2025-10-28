Боруссія Дортмунд працює над підписанням трансферної мети Шахтаря

Боруссія Дортмунд розпочала роботу над трансфером лівого захисника Крузейро Кауана Пратеса.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, німецький клуб уже вступив у переговори щодо трансферу 17-річного бразильця. Проте здійснити трансфер буде непросто: проблемою може стати висока ціна на футболіста.

На підписання Пратеса претендують ще декілька клубів, серед яких – і донецький Шахтар.

Трансфер 17-річного захисника може відбутися лише після того, як футболіст досягне повноліття – у серпні 2026 року. Контракт Пратеса з Крузейро чинний до кінця 2027 року. За даними порталу Transfermarkt, вартість гравця оцінюється приблизно в 1 мільйон євро.

У поточному сезоні Кауан провів 9 поєдинків за першу команду Крузейро, але ще не відзначався результативними діями. Також на його рахунку п’ять матчів за юнацьку збірну Бразилії U-17.