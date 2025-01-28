Виконувач обов'язків головного тренера Боруссії Дортмунд виділив сильні сторони Шахтаря

Виконувач обов'язків головного тренера Боруссії Дортмунд Майк Туллберг поділився очікуваннями від протистояння з Шахтарем у матчі 8-го туру основного етапу Ліги чемпіонів, виділивши сильні сторони "гірників".

Його слова наводить пресслужба УЄФА.

"Шахтар дуже сильний у володінні м'ячем. У них багато гравців, які чудово грають в ситуаціях 1 на 1. Але набагато важливіше те, як ми реалізуємо свої сильні сторони на полі", – наголосив Туллберг.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Зігналь-Ідуна-Парк" у Дортмунді, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.

Перед цією грою "гірники" зберігають мінімальні шанси на вихід у плейоф, посідаючи 27 місце в таблиці. "Джмелі" гарантували собі євровесну, однак можуть зачепитися за пряме потрапляння до 1/8 турніру в разі перемоги.

Раніше повідомлялося, що дортмундська Боруссія продовжує пошуки нового головного тренера, після звільнення Нурі Шахіна. На цю посаду розглядається наставник збірної Австрії Ральф Рангнік.