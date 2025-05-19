Ще один партнер Забарного по захисту Борнмута може перейти в топклуб

Лівий захисник Борнмута та збірної Угорщини Мілош Керкез може продовжити кар'єру в Ліверпулі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Чемпіони АПЛ зв'язалися з "вишнями" та розпочали переговори щодо переходу 21-річного футболіста.

Окрім того, мерсисайдці близькі до узгодження деталей угоди із Керкезом. Наразі між клубами ведеться дискусія щодо суми трансферу.

Партнер Іллі Забарного по захисту в Борнмуті наразі оцінюється в 35 млн євро, а його контракт з клубом розрахований до 2028 року.

Зауважимо, що угорець приєднався до "вишень" улітку 2023-го за 18 млн євро з нідерландського АЗ. У нинішньому сезоні Мілош Керкез провів 39 ігор в усіх турнірах, забив 2 голи та віддав 6 асистів.

Раніше стало відомо, що центральний захисник Борнмута Дін Гейсен став гравцем мадридського Реала.