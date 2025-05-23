Борнмут визначився з цінником на гравця, якого хоче підписати Ліверпуль

Фланговий захисник Борнмута Мілош Керкез продовжує перебувати на радарах топклубів Європи, а клуб вже визначився із цінником на свого футболіста.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Так, "вишні" хочуть отримати за Керкеза 40 мільйонів євро. Ліверпуль продовжує стежити за гравцем, а сам угорець також не проти перейти до "червоних".

Bournemouth want £40m+ for Milos Kerkez, who is keen on a move to #LFC. Liverpool are leading the race.#AFCB haven't yet had any formal bid, but that could change soon.🇭🇺 pic.twitter.com/RGga0U5ZMf — Ben Jacobs (@JacobsBen) May 19, 2025

Зазначимо, що Ліверпуль вперше зацікавився Керкезем ще взимку, проте тоді Борнмут відмовився продавати 21-річного виконавця.

У сезоні-2024/25 Керкез зіграв 40 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився двома голами та записав на свій рахунок шість результативних передач.

Раніше стали відомі плани Борнмута щодо Іллі Забарного на літнє трансферне вікно.