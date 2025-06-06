Борнмут відхилив першу пропозицію ПСЖ щодо Забарного: скільки клуб АПЛ хоче за трансфер

ПСЖ зробив перший запит щодо можливого трансферу українського захисника Ілллі Забарного.

Про це повідомив журналіст Данкан Каслз.

За його інформацією, парижани вже зробили першу пропозицію Борнмуту, сума якої не називається.

Втім, англійській клуб її відхилив, оскільки хоче отримати за українця не менше 50 млн фунтів, суму, яку мадридський Реал заплатив за Діна Гейсена.

Однак, додав журналіст, ця сума значно перевищує оцінку гравця з боку ПСЖ.

Забарний перейшов у Борнмут у січні 2023 року з київського Динамо за 22,7 млн євро. У сезоні 2024/25 в його активі 39 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився гольовою передачею.