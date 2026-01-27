Борнмут оголосив про оренду воротаря з Лаціо

Англійський Борнмут оголосив про підписання грецького воротаря Хрістоса Мандаса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

24-річний голкіпер італійського Лаціо приєднався до "вишень" на правах оренди до завершення поточного сезону.

Тьяго Пінту, керівник футбольних операцій Борнмута, зазначив, що клуб радий вітати гравця, який додасть складу міцності, якості та зрілості.

Сам Мандас назвав цей перехід правильним рішенням:

"З самого початку, коли я дізнався, що "Борнмут" зацікавився мною, я знав, що хочу приїхати сюди. Між гравцями та вболівальниками панує магічна атмосфера, і мені подобається, як грає команда, тому для мене це правильне рішення – приїхати сюди".

Мандас перейшов до Лаціо у 2023 році з грецького клубу ОФІ. За час виступів у Римі він провів 33 поєдинки за першу команду. Також на рахунку воротаря два матчі за національну збірну Греції, кольори якої він захищав на всіх юнацьких та молодіжних рівнях, починаючи з U-16.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "вишні" узгодили трансфер 20-річного таланта Ференцвароша Алекса Тотта.