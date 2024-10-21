Забарний зіграв 50 матчів в АПЛ: Борнмут привітав українця з ювілеєм

Матч Англійської Прем'єр-ліги Борнмут – Арсенал у межах 8 туру став 50-м для українського захисника "вишень" Іллі Забарного в чемпіонаті Англії.

Клуб привітав українця із досягненням ювілейної позначки в соцмережі X.

"Який спосіб відзначити цю подію, Заба", – йдеться у повідомленні пресслужби Борнмута.

What a way to mark the milestone, Zaba 👏🔥 pic.twitter.com/6KDdWfIgwX — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 21, 2024

Зустріч завершилася несподіваною перемогою господарів із 2:0. Сам Забарний відіграв зустріч від стартового до фінального свистка.

Забарний перейшов у Борнмут із Динамо в останній день зимового трансферного вікна сезону-2022/23 за 22.7 млн євро. Українець відзначився одним голом за клуб.

У поточному сезоні захисник провів 8 матчів на клубному рівні, не відзначившись результативними діями.