Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Замість Соланке: Борнмут Забарного підпише бразильського форварда Порту

Андрій Яросименко — 15 серпня, 14:28
Замість Соланке: Борнмут Забарного підпише бразильського форварда Порту
Еванілсон
Getty images

Борнмут, за який грає українець Ілля Забарний, підсилиться бразильським нападником Порту Еванілсоном.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони вже уклали угоду вартістю 47 мільйонів євро, також Порту отримає 10% від майбутнього перепродажу гравця. Наразі футболісту назначили медогляд, невдовзі він прийде в розташування команди.

В минулому сезоні бразилець провів 42 матчі, у яких забив 25 голів та оформив 7 асистів. Зазначимо, що Еванілсон прийде на заміну Домініка Соланке, якого Борнмут продав Тоттенгему.

Нагадаємо, напередодні "вишні" підписали захисника каталонської Барселони Хуліана Араухо, а український центрбек Забарний продовжив контракт із командою.

Борнмут Ілля Забарний Порту Фабріціо Романо Еванілсон

Борнмут

Борнмут Забарного підписав захисника Барселони
Борнмут зацікавлений у підписання гравця Барселони
Іраолі розповів, що очікує від Забарного в новому сезоні АПЛ
Тоттенгем оформив рекордний трансфер та підписав форварда Борнмута
Борнмут підпише гравця Ювентуса на позицію Забарного

Останні новини