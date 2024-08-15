Замість Соланке: Борнмут Забарного підпише бразильського форварда Порту
Еванілсон
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Борнмут, за який грає українець Ілля Забарний, підсилиться бразильським нападником Порту Еванілсоном.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сторони вже уклали угоду вартістю 47 мільйонів євро, також Порту отримає 10% від майбутнього перепродажу гравця. Наразі футболісту назначили медогляд, невдовзі він прийде в розташування команди.
В минулому сезоні бразилець провів 42 матчі, у яких забив 25 голів та оформив 7 асистів. Зазначимо, що Еванілсон прийде на заміну Домініка Соланке, якого Борнмут продав Тоттенгему.
Нагадаємо, напередодні "вишні" підписали захисника каталонської Барселони Хуліана Араухо, а український центрбек Забарний продовжив контракт із командою.