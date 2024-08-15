Замість Соланке: Борнмут Забарного підпише бразильського форварда Порту

Борнмут, за який грає українець Ілля Забарний, підсилиться бразильським нападником Порту Еванілсоном.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони вже уклали угоду вартістю 47 мільйонів євро, також Порту отримає 10% від майбутнього перепродажу гравця. Наразі футболісту назначили медогляд, невдовзі він прийде в розташування команди.

В минулому сезоні бразилець провів 42 матчі, у яких забив 25 голів та оформив 7 асистів. Зазначимо, що Еванілсон прийде на заміну Домініка Соланке, якого Борнмут продав Тоттенгему.

🚨🍒 EXCLUSIVE: Bournemouth agree deal to sign Brazilian striker Evanilson from Porto, here we go!



Deal in place for package worth €47m for Brazilian forward to be the replacement for Solanke.



Porto also has 10% sell-on clause.



Medical tests booked, Evanilson travels soon. pic.twitter.com/huhjIeJC8z — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2024

Нагадаємо, напередодні "вишні" підписали захисника каталонської Барселони Хуліана Араухо, а український центрбек Забарний продовжив контракт із командою.