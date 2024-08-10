Тоттенгем оформив рекордний трансфер та підписав форварда Борнмута
Лондонський Тоттенгем підписав центрфорварда Борнмута Домініка Соланке.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Контракт із нападником підписано до кінця сезону-2029/30. Ціна договору не розголошується, але портал Transfermarkt сума становить 65 мільйонів фунтів стерлінгів, що є рекордним показником для "шпор".
В минулому сезоні футболіст провів за Борнмут 42 матчі, у яких відзначився 21-м голом, та віддав чотири гольові передачі. Зазначимо, що за "вишні" також граю 21-річний український захисник Ілля Забарний, який нещодавно підписав новий контракт із клубом.
Нагадаємо, раніше Тоттенгем підписав англійського півзахисника Арчі Грея, цей трансфер став одним із найдорожчих в історії серед гравців до 18 років