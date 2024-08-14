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Борнмут Забарного підписав захисника Барселони

Андрій Яросименко — 14 серпня, 10:11
Борнмут Забарного підписав захисника Барселони

Борнмут, за який грає українець Ілля Забарний підписав захисника каталонської Барселони Хуліана Араухо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із 23-річним футболістом підписано на 5 років, сума трансферу не розголошується, але за даними сайту Transfermarkt вона становить 8 млн євро. Минулий сезон Хуліан провів у оренді в Лас-Пальмасі, за який зіграв 28 матчів, відзначившись двома голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "вишні" цікавляться ще одним гравцем "синьо-гранатових", 19-річним нападником Вітором Роке. Зазначимо, що український центрбек Забарний нещодавно продовжив контракт із Борнмутом.

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Барселона

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