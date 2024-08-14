Борнмут Забарного підписав захисника Барселони

Борнмут, за який грає українець Ілля Забарний підписав захисника каталонської Барселони Хуліана Араухо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із 23-річним футболістом підписано на 5 років, сума трансферу не розголошується, але за даними сайту Transfermarkt вона становить 8 млн євро. Минулий сезон Хуліан провів у оренді в Лас-Пальмасі, за який зіграв 28 матчів, відзначившись двома голами.

Welcome to #afcb, Julián 🤝



He signs a five-year deal with us from Barcelona✍️ — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 13, 2024

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "вишні" цікавляться ще одним гравцем "синьо-гранатових", 19-річним нападником Вітором Роке. Зазначимо, що український центрбек Забарний нещодавно продовжив контракт із Борнмутом.