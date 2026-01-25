Українська правда
Манчестер Юнайтед готує новий контракт для талановитого хавбека

Володимир Максименко — 25 січня 2026, 10:58
Коббі Мейну
Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед планує підписати нову довгострокову угоду з креативним півзахисником Коббі Мейну.

Про це повідомляє Sky Sports.

Чинну угоду з 20-річним футболістом розраховано до літа 2027 року, а "червоні дияволи" визначили Мейну як недоторканного гравця – старт переговорів очікується вже найближчим часом.

Зауважимо, що за часів роботи Рубена Аморіма в МЮ Мейну був близьким до відходу з клубу – у його послугах активно був зацікавлений Наполі. Втім, після звільнення португальця ситуація для англійця змінилась.

Цього сезону Мейну зіграв 15 матчів у всіх турнірах, в яких віддав одну результативну передачу.

Раніше Рубен Аморім перед своїм звільненням з МЮ казав, що Мейну – майбутнє команди.

