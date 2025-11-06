Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Бондаренко – про свій гол в Лізі конференцій: Скину відео Срні, нехай обере, який кращий

Микола Дендак — 6 листопада 2025, 23:09
Бондаренко – про свій гол в Лізі конференцій: Скину відео Срні, нехай обере, який кращий
Артем Бондаренко
ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко прокоментував свій гол у матчі 3-го туру Ліги конференцій УЄФА проти Брейдабліка.

Своїми думками він поділився у коментарі MEGOGO.

"Це була домашня заготовка, і у свій час Дарійо багато таких забивав, тому скину йому сьогодні відео, порівняння. Нехай обере, який кращий", – сказав Бондаренко.

Зауважимо, що матч Шахтар - Брейдаблік завершився перемогою "гірників" з рахунком 2:0. Бондаренко вивів свою команду вперед, і саме його визнали найкращим гравцем зустрічі.

Нагадаємо, у першому турі Ліги конференцій Шахтар у важкому поєдинку переміг Абердін, а після цього програв Легії.

Шахтар Донецьк Артем Бондаренко Ліга конференцій 2025/26

Артем Бондаренко

Визначився найкращий гравець Шахтаря у матчі з Брейдабліком
Бондаренко: Ми не заслуговували на поразку
Бондаренко: Перемогти Зорю було критично важливо
Бондаренко – про нічию Шахтаря та Металіста 1925: Треба аналізувати
Суперечливі голи після стандартів і моторошна травма Гаджиєва: Шахтар не втримав перемогу над Металістом 1925

Останні новини