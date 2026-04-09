Бондаренко: Чемпіонат важливіший за Лігу конференцій

Олег Дідух — 9 квітня 2026, 16:46
Артем Бондаренко
ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко заявив, що УПЛ наразі для команди є важливішим турніром, ніж Ліга конференцій.

Слова 25-річного українського хавбека наводить FlashScore.

"Я б сказав, що для нас, навіть за словами нашого тренера Арди Турана, чемпіонат важливіший, адже перемога в ньому поверне нас до Ліги чемпіонів. Але водночас Ліга конференцій – це теж важлива ціль, і ми хочемо пройти в ній якомога далі", – заявив українець.

У четвер, 9 квітня, Шахтар у першому матчі чвертьфіналу Ліги конференцій в Кракові прийме АЗ Алкмаар (Нідерланди), початок матчу – о 22:00 за київським часом. В УПЛ команда Арди Турана за 8 турів на завершення сезону ділить лідерство з ЛНЗ, маючи один матч у запасі.

Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк Артем Бондаренко Ліга конференцій 2025/26

