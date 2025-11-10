У нас є гравці дуже високого класу: Бондар – про матч з Францією

Захисник збірної України Валерій Бондар оцінив готовність команди до матчів проти Франції та Ісландії у відборі на ЧС-2026.

Про це гравець розповів у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

"Усі, хто викликаний до збірної, розуміють, що ці два матчі будуть означати для нас і для всієї країни. Тому я думаю, що головний тренер, тренерський штаб, футболісти зроблять усе можливе і неможливе для того, щоб здійснити мрію всіх вболівальників, свою мрію – потрапити на чемпіонат світу, а там уже подивимось, як воно буде", – сказав він.

Також оборонець розповів про рецепт успіху в грі проти Франції.

"У таких матчах треба, щоб усе склалося на 200%. І вдача, і дисципліна, і характер, і щоб все, все, все цього дня було на нашому боці. Тоді, я думаю, ми можемо на щось сподіватись, на щось розраховувати. Звісно, це Франція, це топ-команда, але в нас теж є гравці дуже високого класу, які грають і в європейських клубах. І я думаю, що це дуже цікаво, коли ти граєш проти таких команд", – розповів Бондар.

13 листопада українці зіграють на виїзді з Францією, а 16 листопада приймуть Ісландію. Наразі національна команда набрала сім очок у групі D європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 та посідає другу сходинку у квартеті.

Раніше Сергій Ребров оголосив склад збірної України на вирішальні матчі відбору до ЧС.