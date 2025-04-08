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Болонья продовжила контракт з основним воротарем

Володимир Максименко — 8 квітня 2025, 12:24
Болонья продовжила контракт з основним воротарем
Лукаш Скорупскі
ФК Болонья

Болонья оголосила про підписання нового контракту зі своїм основним воротарем Лукашем Скорупським.

Про це повідомляє пресслужба "россоблу".

Нова угода розрахована до літа 2026 року. Нагадаємо, поляк виступає у складі Болоньї з 2018 року, перейшовши з Роми.

За цей час Скорупський зіграв 247 матчів, в яких пропустив 337 голів та 64 рази зберіг свої ворота у недоторканності. Окрім Болоньї та Роми Лукаш грав також у Гурніку та Емполі. 

Напередодні Болонья сенсаційно відібрала очки в одного з претендентів на чемпіонство в матчі 31 туру Серії А.

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