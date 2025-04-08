Болонья продовжила контракт з основним воротарем

Болонья оголосила про підписання нового контракту зі своїм основним воротарем Лукашем Скорупським.

Про це повідомляє пресслужба "россоблу".

Нова угода розрахована до літа 2026 року. Нагадаємо, поляк виступає у складі Болоньї з 2018 року, перейшовши з Роми.

𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄 ✍️🧤



Lukasz Skorupski resta in rossoblù fino al 2026 🇵🇱🤩#WeAreOne — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) April 8, 2025

За цей час Скорупський зіграв 247 матчів, в яких пропустив 337 голів та 64 рази зберіг свої ворота у недоторканності. Окрім Болоньї та Роми Лукаш грав також у Гурніку та Емполі.

Напередодні Болонья сенсаційно відібрала очки в одного з претендентів на чемпіонство в матчі 31 туру Серії А.