Болонья відібрала очки в Наполі у заключному матчі 31-го туру Серії А

У понеділок, 7 квітня, Болонья зіграла внічию з Наполі в межах заключного матчу 31 туру італійської Серії А.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Гості першими відкрили рахунок на 18-й хвилині – відзначився Франк Ангісса. Господарі поля не склали зброю та змогли відігратися у другому таймі зусиллями Ндоє, який забив на 64-й хвилині зустрічі.

Зазначимо, що воротар Болоньї Лукаш Скорупський отримав травму у цьому матчі. На 25-й хвилині його замінив Федеріко Равалья.

Після цього результату Наполі втратив можливість наблизитися до лідируючого Інтера, набравши 65 очок. Водночас Болонья набрала 57 очок та вийшла на 4-ту сходинку, обійшовши Ювентус.

Чемпіонат Італії з футболу – Серія А

31 тур, 7 квітня

Болонья – Наполі 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 18 Ангісса, 1:1 – 64 Ндоє

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, вчора, 6 квітня відбулося 6 матчів 31-го туру Серії А. Зокрема, Рома з Артемом Довбиком зіграла внічию з Ювентусом.