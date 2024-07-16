Болонья проведе переговори з ексгравцем Боруссії Дортмунд

Італійська Болонья проведе переговори з колишнім захисником Боруссії Дортмунд Матсом Гуммельсом.

Про це повідомляє Gianlucadimarzio.



Зараз "червоно-сині" шукають футболіста на позицію центрального захисника, Матс потрапив у коло інтересів клубу. Раніше німець вже відмовив Аяксу та деяким арабським командам, і готовий приєднатися до "россоблю".

Після трансферу Калафіорі Болонья зустрінеться з агентами Гуммельса, щоб визначитись із трансфером. Зазначається, що зарплата футболіста становитиме близько 3 млн євро на рік.

В минулому сезоні гравець провів за дортмундську Боруссію 40 матчів, у яких відзначився 4 забитими голами та оформив один асист.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Гуммельс може продовжити кар'єру в італійському Комо.