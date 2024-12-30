Кавані розповів, у якому клубі він хоче завершити кар'єру

Форвард Бока Хуніорс Едінсон Кавані зізнався що хотів би повісити бутси на цвях у своєму нинішньому колективі.

Слова 37-річного уругвайця наводить сайт італійського журналіста Альфредо Педулли.

"Я вже говорив, що завершу кар'єру в Бока Хуніорс. І думаю, я поважатиму це бажання", – сказав Кавані.

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Контракт Кавані з Бока Хуніорс розрахований до кінця 2026 року.

"Ель Матадор" виступає у складі аргентинського клубу другий рік, приєднавшись до нього влітку 2023 року на правах вільного агента з Валенсії.

За "синьо-золотих" Кавані зіграв у 55 матчах, у яких відзначився 23 голами та 2 результативними передачами.

Нагадаємо, що Бока Хуніорс зіграє з Баварією, Оклендом та Бенфікою Анатолія Трубіна на груповому етапі оновленого Клубного чемпіонату світу.