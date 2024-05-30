Кавані оголосив про завершення кар'єри у збірній Уругваю
Нападник Бока Хуніорс Едінсон Кавані завершив кар’єру в збірній Уругваю перед стартом Копа Америка-2024.
Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"Я просто хочу подякувати вам за кожен урок, який ви дали мені. Я не хочу продовжувати. Сьогодні в мене мало слів, але глибокі почуття.
Дякую кожному з людей, які були частиною цього шляху стільки років.
Я був і завжди буду щасливий, що носив цю футболку, щоб представляти те, що я люблю найбільше у світі, мою країну.
Сьогодні я вирішив відійти в сторону, але завжди вболіватиму за команду всім серцем", — написав Кавані.
37-річний Кавані дебютував за національну команду у 2008 році. За цей час він відіграв 136 матчів, в яких забив 58 голів. Разом з командою виграв Кубок Америки у 2011 році та зіграв на 4-х чемпіонатах світу.
48-й розіграш Кубка Америки відбудеться у США з 20 червня до 14 липня 2024 року. У турнірі візьмуть участь десять збірних з Південної Америки (КОНМЕБОЛ) та шість команд Північної Америки (КОНКАКАФ).
Уругвай потрапив у групу С, де зіграє з США, Панамою та Болівією.