Кавані оголосив про завершення кар'єри у збірній Уругваю

Нападник Бока Хуніорс Едінсон Кавані завершив кар’єру в збірній Уругваю перед стартом Копа Америка-2024.

Про це футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Я просто хочу подякувати вам за кожен урок, який ви дали мені. Я не хочу продовжувати. Сьогодні в мене мало слів, але глибокі почуття.

Дякую кожному з людей, які були частиною цього шляху стільки років.

Я був і завжди буду щасливий, що носив цю футболку, щоб представляти те, що я люблю найбільше у світі, мою країну.

Сьогодні я вирішив відійти в сторону, але завжди вболіватиму за команду всім серцем", — написав Кавані.