Кавані визначився з клубом на наступні два роки
Едісон Кавані
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Уругвайський форвард Едісон Кавані продовжив контракт із Бока Хуніорс до грудня 2026 року.
Про це повідомила клубна пресслужба.
37-річний нападник грає за Боку з літа 2023 року. За цей період він за команду забив 20 голів за 43 гри.
В Європі грав за Палермо, Наполі, ПСЖ, Манчестер Юнайтед та Валенсію. У 2018 році Кавані отримав "Золоту бутсу".
За збірну Уругваю провів 136 поєдинків, відзначившись 58 разів. Портал Transfermarkt оцінює його в 1 млн євро.