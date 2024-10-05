Кавані визначився з клубом на наступні два роки

Уругвайський форвард Едісон Кавані продовжив контракт із Бока Хуніорс до грудня 2026 року.

Про це повідомила клубна пресслужба.

37-річний нападник грає за Боку з літа 2023 року. За цей період він за команду забив 20 голів за 43 гри.

В Європі грав за Палермо, Наполі, ПСЖ, Манчестер Юнайтед та Валенсію. У 2018 році Кавані отримав "Золоту бутсу".

𝗡𝘂𝗻𝗰𝗮 𝗺𝘂𝗰𝗵𝗼 𝗰𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗽𝗼𝗰𝗼: Felices de tenerte hasta 2026, Edi 💙💛💙 pic.twitter.com/xTJcmgEowM — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 4, 2024

За збірну Уругваю провів 136 поєдинків, відзначившись 58 разів. Портал Transfermarkt оцінює його в 1 млн євро.